Suriye Enerji Bakanı Beşir: Stratejik tesisler devlet kontrolüne geçti

SURİYE Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, ordunun Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinde ilerleyişinin, devletin stratejik tesislerin kontrolünü ele geçirmesini sağladığını bildirdi.

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Fırat'ın batısındaki ilerleyişi ve bazı hayati bölgelerin geri alınmasının, devletin bir dizi stratejik tesisin kontrolünü üstlenmesine imkan verdiğini belirtti. Beşir, ilgili kurumların petrol sahaları ile su pompa istasyonları başta olmak üzere hayati tesislerin işletilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için sahada çalışmalara başladığını duyurdu.