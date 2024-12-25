Suriye'nin yeni yönetimi iki üniversitenin adını değiştirdi

Suriye'de Beşar Esad rejimini devrilmesinin ardından gelen yeni yönetim birçok alanda değişikliklere imza atıyor.Son olarak Suriye'de yeni yönetim yayınladığı bir kararname ile ülkede bulunan iki üniversitenin isimlerinin değiştirdi.

İKİ ÜNİVERSİTENİN İSMİ DEĞİŞTİ

Konu hakkında yayımlanan kararnamede Lazkiye'deki Tişrin Üniversitesinin adı Lazkiye Üniversitesi olarak değiştirildi.Humus kentindeki El Baas Üniversitesi'nin adı da Humus Üniversitesi olarak kayıtlara geçti. Kararname, Geçici Hükümet'İn Başbakanı Muhammed El Beşir imzası ile yayınlandı.