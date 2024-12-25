Suriye'nin yeni yönetimi iki üniversitenin adını değiştirdi
Suriye'deki Geçici Hükümet, Lazkiye Valiliğinde bulunan Tişrin Üniversitesi'nin adını Lazkiye Üniversitesi, Humus Valiliği'ndeki El Baas Üniversitesi'nin adını ise Humus Üniversitesi olarak değiştirdi.
Suriye'de Beşar Esad rejimini devrilmesinin ardından gelen yeni yönetim birçok alanda değişikliklere imza atıyor.Son olarak Suriye'de yeni yönetim yayınladığı bir kararname ile ülkede bulunan iki üniversitenin isimlerinin değiştirdi.
İKİ ÜNİVERSİTENİN İSMİ DEĞİŞTİ
Konu hakkında yayımlanan kararnamede Lazkiye'deki Tişrin Üniversitesinin adı Lazkiye Üniversitesi olarak değiştirildi.Humus kentindeki El Baas Üniversitesi'nin adı da Humus Üniversitesi olarak kayıtlara geçti. Kararname, Geçici Hükümet'İn Başbakanı Muhammed El Beşir imzası ile yayınlandı.