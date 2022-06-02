Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sınırı hareketlendirdi! SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'e mühimmat yığdı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sınırı hareketlendirdi! SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'e mühimmat yığdı

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Suriye Milli Ordusu, Halep'in kuzeyinde çok sayıda askerin katılımıyla tatbikat düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerine zırhlı araçlar, ağır ve orta silahlar da dahil olmak üzere askeri mühimmatlar gönderen SMO, "Operasyona hazırız" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın girebiliriz" söylemi ile Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik devam ediyor. Erdoğan, terörden arındırılacak bölgelerin Tel Rıfat ve Münbiç olduğunu duyurdu.

MÜNBİÇ VE TEL RIFAT'A MÜHİMMAT GÖNDERİLDİ

Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin Halep şehrinin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi. SMO'nun Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerine zırhlı araçlar, ağır ve orta silahlar da dahil olmak üzere askeri mühimmat gönderdiği öğrenildi.

SMO'DAN OPERASYONA KARŞI "HAZIRIZ" MESAJI

SMO'nun ayrıca Tel Rıfat şehrinde PKK terör örgütü ile yaşanabilecek operasyonlara karşı hazırlandığı kaydedildi. Öte yandan, Halep'in kuzey kırsalında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Esad rejimine bağlı çetelerin kontrolündeki bölgelerin hava sahasında 6 Rus helikopterinin devriye gezdiği görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Suriye Milli Ordusu Münbiç Suriye Dünya Haberler

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