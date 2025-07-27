Suriye hükümeti: Dera'da 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor

Suriye hükümeti: Dera'da 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor
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Suriye hükümeti, Süveyda kentindeki çatışmalara ve ortaya çıkan insani krize ilişkin bilgi verdi. Yapılan açıklamada, "Süveyda'dan Dera iline 150 bin sivil tahliye edildi. Dera'da ciddi bir insani kriz var" denilirken; İsrail'in saldırılarında en az 200 emniyet mensubunun öldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca "Dürzi lider Hecri'nin silahlı grubu, özerk bölge talep ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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