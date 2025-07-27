Suriye hükümeti: Dera'da 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor
Suriye hükümeti, Süveyda kentindeki çatışmalara ve ortaya çıkan insani krize ilişkin bilgi verdi. Yapılan açıklamada, "Süveyda'dan Dera iline 150 bin sivil tahliye edildi. Dera'da ciddi bir insani kriz var" denilirken; İsrail'in saldırılarında en az 200 emniyet mensubunun öldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca "Dürzi lider Hecri'nin silahlı grubu, özerk bölge talep ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya