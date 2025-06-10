Suriye Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'na Uçuşlara Başlıyor

Suriye Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'na Uçuşlara Başlıyor
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ESAD rejiminin son bulmasının ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'de, ülkenin bayrak taşıyıcı Syrian Air (Suriye Hava Yolları) bu akşam İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor.

ESAD rejiminin son bulmasının ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'de, ülkenin bayrak taşıyıcı Syrian Air ( Suriye Hava Yolları) bu akşam İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Suriye'nin başkenti Şam'a seferlerine başlamasının ardından Türkiye ile Suriye arasında uçuş seferleri artamaya devam ediyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen izinler doğrultusunda Suriye'nin bayrak taşıyıcısı Suriye Hava Yolları Şam'dan İstanbul Havalimanı'na ilk seferi bu akşam gerçekleştirilecek. Uçuşların haftada 5 gün, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri yapılması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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