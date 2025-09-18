Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'yi Ziyaret Ediyor

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'yi Ziyaret Ediyor
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Şam'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını görüşmek üzere Washington'a gidecek. Bu, 25 yıl içinde bir Suriye dışişleri bakanının ABD'ye yaptığı ilk ziyaret olacak.

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Şam'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını görüşmek üzere ABD'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeyban'nini, Suriye'ye yönelik yaptırımların kalıcı olarak kaldırılmasını görüşmek üzere bugün ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret edeceği bildirildi. Söz konusu ziyaret, bir Suriye dışişleri bakanının 25 yıldan uzun bir süre sonra Washington'a yaptığı ilk ziyaret olacak. ABD'li Senatör Lindsey Graham, bir grup senatörle birlikte bugün Kongre'de Şeybani ile görüşeceklerini doğruladı.

Şeybani'nin yarın ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
