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Canlı yayında HTŞ kavgası: Metiner, Gezici'nin üzerine yürüdü

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Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı bir televizyon canlı yayınına Heyet Tahrir eş-Şam kavgası damga vurdu. Programın konuklarından AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, Gezici Araştırma'nın Başkanı Mehmet Gezici'nin üzerine yürüdü.

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif silahlı gruplar, Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım'da başlattıkları geniş çaplı saldırılarda kısa sürede büyük kazanımlar elde etti. Önce İdlib bölgesinin tamamını ardından da Halep ve Tel Rıfat'ı ele geçiren muhalif gruplar, son olarak Hama'yı kontrol altına aldı.

CANLI YAYINDA HTŞ KAVGASI

Bir televizyon canlı yayınında ise HTŞ kavgası yaşandı. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı programın konuklarından Gezici Araştırma'nın Başkanı Mehmet Gezici, yayında HTŞ güzellemesi yapılmamasını ve HTŞ'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Bu esnada AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner ile Murat Gezici arasında tartışma yaşandı.

ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Metiner, Gezici'yi program arasında dışarıda hesaplaşmaya çağırdı ve üzerine yürüdü. Yayına verilen aranın ardından Gezici programı terk ederken, Metiner ise seyircilerden özür diledi.

Canlı yayında HTŞ kavgası: Metiner, Gezici'nin üzerine yürüdü
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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