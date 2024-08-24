Suriye'de hayat devam ediyor! Savaşa aldırmayan gençler, tekno partide gönüllerince eğlendi
Uzun yıllardır iç savaşın devam ettiği Suriye'den gelen görüntüler, hayatın her şeye rağmen devam ettiğini gözler önüne serdi. Son olarak ülkede düzenlenen bir tekno partisine ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde partiye katılan gençlerin gönüllerince eğlendiği anlar dikkat çekti.
İç savaşın devam ettiği Suriye'de düzenlenen bir tekno partideki görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.
İÇ SAVAŞ SURİYE'Yİ YERLE BİR ETTİ
Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaşta milyonlarca Suriyeli Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye göç etti. Savaşta çok sayıda kişi hayatını kaybederken, ülke yerle bir oldu.
SAVAŞA RAĞMEN TEKNO PARTİDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER
Savaşa rağmen ülkede hayatın devam ettiğini gösteren görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkede gençlerin katıldığı bir tekno parti düzenlendi. Partide gençler gönüllerince eğlenirken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.