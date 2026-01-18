Haberler

Suriye lideri Şara, SDG ile 'ateşkes anlaşması' yapıldığını duyurdu
Suriye'de devlet başkanı Ahmed Şara, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile doğu ve kuzeydoğudaki üç ilde acil ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Anlaşma, günler süren çatışmaların ardından gerçekleşti.

Suriye'deki geçiş döneminin devlet başkanı Ahmed Şara, SDG ile doğu ve kuzeydoğudaki üç ilde ateşkes anlaşmasına varıldığını söyledi.

Suriye devlet medyası 18 Ocak Pazar günü, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) tüm cephelerde acil ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Anlaşma, Şam yönetimine bağlı ordunun kuzeydoğuda Kürtlerin önderliğindeki SDG'nin kontrolünde olan bölgelere doğru ilerlemesiyle sonuçlanan ve günlerce süren çatışmaların ardından sağlandı.

BBC Arapça Servisi'nin haberine göre Şara, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile kararlaştırılan görüşmenin "kötü hava koşulları nedeniyle" Pazartesi gününe ertelendiğini söyledi.

Görüşülmeyen veya üzerinde anlaşmaya varılmayan birkaç nokta olduğunu belirten Şara, "SDG ile ilgili tüm çözülmemiş sorunların giderileceğini" vurguladı.

"Devlet kurumları doğu ve kuzeydoğudaki üç ile girecek" diye ekledi.

