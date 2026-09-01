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İdlib'de mühimmat yüklü araç infilak etti: 2 ölü, 5 yaralı

İdlib'de mühimmat yüklü araç infilak etti: 2 ölü, 5 yaralı
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Suriye'nin İdlib ilinin doğusundaki Binniş'te mühimmat yüklü bir aracın bilinmeyen nedenle infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SURİYE'nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin İdlib ilinin doğusundaki Binniş'te, mühimmat yüklü bir aracın bilinmeyen nedenle infilak ettiği bildirildi. Patlama sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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