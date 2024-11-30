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Suriye'de muhalifler Hama ilini ele geçirdi

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Suriye'de Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından, Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama iline girdi. Rus ve rejim ordusu askerleri Hama Hava Üssü'nü boşaltırken, kent merkezindeki muhalif grupların havaya ateş açarak zaferlerini kutladığı görüldü.

Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından, Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama ilini ele geçirdi.

MUHALİFLER HAMA'DA

Esed rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline girdi.

Akşam saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçiren gruplar, ilerleyerek Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi.

Silahlı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de rejim güçlerinden aldı. Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alan silahlı gruplar, Hama ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Rusya ve Suriye ordusu askerleri Hama Hava Üssü'nü terk etmek zorunda kaldı. Şehir merkezine giren muhalifler, zaferlerini havaya ateş açarak kutladı. O anlar kameralara yansıdı.

Suriye'de muhalifler Hama ilini ele geçirdi
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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