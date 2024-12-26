Suriye'de istihbaratın başına geçen isim belli oldu

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimde Enes Hattap, istihbarat teşkilatının yeni başkanı olarak atandı.

SURİYE'DE İSTİHABARATA ENES HATTAP ATANDI

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Suriye Genel Komutanlığı, istihbarat teşkilatı başkanlığına atama yapıldığını duyurdu. Buna göre, Enes Hattap ülkenin istihbarat teşkilatının yeni başkanı oldu. Hattap ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı. Hattap'ın Ahmed Şara (Colani) ile de uzun bir geçmişi bulunuyor.

Enes Hattap

ŞARA İLE UZUN BİR GEÇMİŞİ VAR

HTŞ'nin kurucuları arasında yer alan Enes Hattap'ın (diğer adıyla Ebu Ahmed Hudud), Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara (Colani) ile uzun süredir birlikte mücadele ettiği biliniyor. Hattap'ın da tıpkı Ahmet Şara gibi Irak işgali zamanında ABD'ye karşı savaşmak üzere bölgeye gittiği aktarılıyor. 2013 yılında Ahmed Şara'nın (Colani) korumalarından olan Hattap, 2014'te ABD'nin yaptırım listesine alındı. HTŞ'nin dönüşüm sürecinde gösterdiği duruşla Ahmed Şara'ya yardımcı olan Hattap, İdlib'de terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik çok sayıda operasyona da liderlik etti.