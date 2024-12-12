Suriye'de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor

Suriye'de devrilen Beşar Esad Yönetimi'nden kalan unsurlar, devlet yönetimini Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhaliflere devretmeye başladı. HTŞ, geçiş yönetiminde başbakanlık yapması için örgüte yakınlığıyla bilinen Muhammed el-Beşir'i seçti. El Beşir, Mart 2025'e kadar görev yapacağını açıkladı.

ANAYASA VE PARLAMENTO ASKIYA ALINDI

Suriye'nin yeni hükümet sözcüsü Obaida Arnaout, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından üç aylık geçiş dönemi süresince ülkenin anayasası ve parlamentosunun askıya alınacağını söyledi.

HAVA SAHASI TRAFİĞE AÇILACAK

Öte yandan, geçici hükümetin İletişim, Ulaştırma ve Sanayi Bakanı Muhammed Yasin Naccar, önümüzdeki saatlerde hava sahasının trafiğe açılacağını duyurdu. Naccar ayrıca, Halep ve Şam havalimanlarının da bir kaç gün içerisinde faaliyete geçeceğini açıkladı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.