Suriye: SDG'ye Halep'ten çekilme için süre verildi

SURİYE Savunma Bakanlığı, SDG'nin Halep'i terk etmesi için saat 03.00 ile 09.00 arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ile Beni Zeyd mahallelerinde kontrolün sağlanmasının ardından saat 03.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan edildiği ve SDG'nin, bölgeyi saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği bildirildi. Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak" ifadeleri kullanıldı.