Haberler

Suriye: SDG'ye Halep'ten çekilme için süre verildi

Suriye: SDG'ye Halep'ten çekilme için süre verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Savunma Bakanlığı, SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece saatlerinde 6 saatlik bir ateşkes uygulayacağını duyurdu. Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verileceği açıklandı.

SURİYE Savunma Bakanlığı, SDG'nin Halep'i terk etmesi için saat 03.00 ile 09.00 arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ile Beni Zeyd mahallelerinde kontrolün sağlanmasının ardından saat 03.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan edildiği ve SDG'nin, bölgeyi saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği bildirildi. Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

Sınırda tansiyon yükseliyor! Ordu resti çekip saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Bursaspor'dan bir iddialı transfer daha

Bursa'dan güne damga vuran transfer! Süper Lig'in yıldızını aldılar
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin

Grönland'ın geleceği bu fotoğrafta saklı! Sosyal medya çözümü buldu
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı