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Suriye'de geçici hükümetin önceliği istikrarı sağlamak

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Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından kurulan geçici yönetimin başına geçen Muhammed el-Beşir, önceliklerinin istikrarı sağlamak ve temel hizmetlerin sunulması olacağını söyledi.

Suriye Haber Ajansı (SANA) haberine göre, İdlib bölgesinde görev yapan sivil yönetimin başında olan Muhammed el-Beşir, rejimin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin Mart 2025'e kadar işbaşında olacağını açıkladı.

GEÇİCİ YÖNETİME BAŞKANLIK EDECEK

Çöken Baas rejiminin son Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ve hükümetiyle bir araya gelen Beşir, kurulan geçici yönetime bu sürede başkanlık edecek.

ÖNCELİKLERİNİ SIRALADI

Beşir, geçici yönetimin güvenliğin sağlanması, istikrarının korunması ve halka temel hizmetlerin sunulması gibi kritik görevlere öncelik vereceğini söyledi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Suriye'de geçici hükümetin önceliği istikrarı sağlamak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Taliban ve İran gibi saçmalamayın Osmanlı gibi Selçuklu gibi hakiki şeriatı uygulayın

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

İlk olarak polis teşkilatı kurup düzeni, sonrasında belediye hizmetlerini faaliyete geçirmek lazım..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSoner Tekin:

işitliden başbakan yaptılar hala akillanmamislar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
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