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Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu

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Suriye'de geçici hükümetin fiili lideri Muhammed Colani, dün düzenlenen görüşmede kendisini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un elini kadın olduğu için sıkmamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Baerbock "Geldiğimde burada sıradan bir tokalaşmanın olmayacağı benim için açıktı" dedi.

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun başkent Şam'da Geçici Hükümetin fiili lideri Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani ile bir araya gelmişti.

COLANİ ELİNİ SIKMAMIŞTI

Görüşmede dikkat çeken anlar yaşanmış, Colani, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un elini sıkmamıştı. Gündem olan görüntülerle ilgili Alman Dışişleri Bakanı'ndan açıklama geldi.

SIRADAN BİR TOKALAŞMANIN OLMAYACAĞINI BİLİYORMUŞ

Welt gazetesinin haberine göre Baerbock, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Geldiğimde burada sıradan bir tokalaşmanın olmayacağı benim için açıktı" ifadesini kullandı.

Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıEdim Kılınç:

Colani adam ya

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Haber YorumlarıBangu Lami:

insan elini sıkmaz mı ya. hem elini hem belini sıkacaksın ve kendine çekeceksin. tenler birbirine değecek. olmamış colani

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Yorum Beğenme98
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Almanya özgür değil sadık bir bekçi köpeği

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıYorumcii:

Haberi düzgün yazın ya videoda açık açık belli Almanlar adamın elini sıkmıyor siz tam tersini yazmışsınız

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıMurat Kara:

cahil adam insan nezaketen bu bayanın elini tutar abdestin bozulursa abdest alırsın olur biter

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Haber YorumlarıŞÜKRÜ GÜZEN:

Bu el sıkmaya hareketi protesto anlamında bir el sıkmama hareketi değildir. Bu kadın - erkek temasının , tokalaşmasının haram olduğu düşüncesiyle yapılan bir usul tercihidir. Ayıplanmamalı ve saygı duyulmalıdır

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Haber YorumlarıFernandez:

Elini sikmak zorunda degil. Diplomatik kural diyebilirsiniz ama o kurali kim belirliyor? Her kulturun, kendine gore inanclari, degerleri, selamlasma sekli olabilir.

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Haber Yorumlarıemin yıldız:

Kurt yolunda gider it tasmasını tutanın yanında gider.

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Haber YorumlarıAziz Dağ:

El sıkışmaması CHP ye dert olmuş

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Haber YorumlarıRevolver:

kukla colani, hiç abd ye israile bir sözü olmuş mu? patron ne dese o...

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