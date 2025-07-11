Suriye'de askeri karargahta şiddetli patlama

Suriye'de askeri karargahta şiddetli patlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Suriye'de askeri karargahta şiddetli patlama
Haber Videosu

Suriye'nin Halep kentinde, havalimanı yakınlarındaki askeri karargahta şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın ardından karargahtan dumanlar yükseldiği görüldü.

Suriye'nin Halep kentinde, havalimanı yakınlarındaki askeri karargahta patlama yaşandığı bildirildi.

HALEP'TE ASKERİ KARARGAHTA PATLAMA

Suriye'nin Halep şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın havalimanı yakınlarındaki askeri karargahta gerçekleştiği öğrenildi.

DUMANLAR HALEP SEMALARINA YAYILDI

Patlamanın etkisiyle yükselen yoğun dumanlar, kısa sürede Halep semalarına yayıldı. Kent genelinde büyük endişeye neden olan patlamayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Patlamanın nedeni henüz öğrenilemedi.

"KARARGAH HTŞ'YE AİT" İDDİASI

Patlamanın ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Patlamanın Heyet Tahrir Şam grubuna ait karargahta meydana geldiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı

LGS'de tüm soruları doğru yanıtladı, başarısının sırrını anlattı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

S.... Suriye'yi umrumda bile değil

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Elma:

sabotaj

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi

PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.