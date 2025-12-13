Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin Tedmur (Palmira) kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesine yönelik saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini, 2 ABD askeri ile 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), Suriye'nin Tedmur (Palmira) kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesine yönelik saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

2 ABD ASKERİ VE 1 TERCÜMAN ÖLDÜRÜLDÜ

Pentagon, bölgede terörle mücadele kapsamında devriye gerçekleştiren güvenlik güçlerine yönelik saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, saldırı sonucunda 2 ABD askerinin ve tercümanlık yapan 1 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"SALDIRIYI DAEŞ GERÇEKLEŞTİRDİ, SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını aktarırken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise saldırganın ortak güçlerin müdahalesi ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ABD helikopterleri, yaralı askerleri tedavi edilmek üzere El-Tanf üssüne tahliye etmişti. Güvenlik gerekçesiyle Deyrizor-Şam uluslararası karayolu geçici olarak trafiğe kapatılmış, bölgede yoğun hava hareketliliği yaşanmıştı.