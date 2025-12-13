Suriye'de ABD Askerlerine Kurulan Pusuda 2 Asker ve Bir Tercüman Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Suriye'nin Palmira kenti yakınlarında cumartesi günü gerçekleşen saldırıda iki ABD askeri ve bir askeri tercüman hayatını kaybetti, üç asker yaralandı. Pentagon, olayı "tek bir IŞİD militanı tarafından düzenlenen pusu" olarak nitelendirdi.

Suriye'nin Palmira bölgesinde meydana gelen saldırıda iki Amerikan askeri ile bir askeri tercüman yaşamını yitirdi, üç asker ise yaralandı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'de, yalnız bir IŞİD militanının düzenlediği pusuda iki ABD askeri ve bir Amerikan sivil hayatını kaybetti, üç asker ise yaralandı. Saldırgan etkisiz hale getirilerek öldürüldü. Savunma Bakanlığı politikası ve ailelere duyulan saygı gereği, şehit askerlerin kimlikleri, yakınlarına haber verildikten 24 saat sonrasına kadar açıklanmayacak. Olayla ilgili yeni bilgiler geldikçe güncellemeler paylaşılacaktır" denildi.