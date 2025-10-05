Haberler

Suriye'de 11 İl'de Halk Meclisi Seçimleri Yapılıyor

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından 11 ilde Halk Meclisi seçimleri başladı. 1574 milletvekili adayı oy için yarışıyor.

SURİYE'de Süveyda, Rakka ve Haseke illeri dışında 11 ilde Halk Meclisi seçimleri yapılıyor.

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından Süveyda, Rakka ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgeden 1574 milletvekili adayının yer aldığı seçim devam ediyor. Oy verme işlemi yerel saat ile 09.00'da ülkenin büyük bölümünde kurulan merkezlerde başladı. Ön sonuçların bu akşam, kesin sonuçların ise pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
