Suriye'de 11 İl'de Halk Meclisi Seçimleri Yapılıyor

SURİYE'de Süveyda, Rakka ve Haseke illeri dışında 11 ilde Halk Meclisi seçimleri yapılıyor.

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından Süveyda, Rakka ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgeden 1574 milletvekili adayının yer aldığı seçim devam ediyor. Oy verme işlemi yerel saat ile 09.00'da ülkenin büyük bölümünde kurulan merkezlerde başladı. Ön sonuçların bu akşam, kesin sonuçların ise pazartesi günü açıklanması bekleniyor.