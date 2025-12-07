Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de 4 yıl sonra seçime gidilecek

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de 4 yıl sonra seçime gidilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Doha Forumunda yaptığı açıklamada, Suriye'de 4 yıl sonra seçim yapılacağını duyurdu. Şara ayrıca elektrik hizmetlerinin iyileştirildiğini ve ülkenin geleceğinin kurumlara dayalı bir yönetim modeliyle inşa edileceğini belirtti.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, " Suriye'de 4 yıl sonra seçime gidilecek" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar'ın başkenti Doha'da 'Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye' temasıyla düzenlenen 23'üncü Doha Forumu'nda konuştu. İsrail'in 8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'ye 'binin üzerinde hava saldırısı ve yüzlerce kara ihlali' gerçekleştirdiğini kaydeden Şara, son olarak Şam kırsalındaki Beyt Cin'de çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bir saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Şara konuşmasında, Suriye'de iyileştirilen elektrik hizmeti ile ilgili de açıklamada bulunarak, "İlk geldiğimizde günde sadece 1,5 saat elektrik veriliyordu. Şu anda bu süre 12–14 saate kadar çıktı. Yıl sonuna doğru kendi kendimize yeterlilik seviyesine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Beş yıllık geçiş döneminin ardından, dört yıl sonra ülkenin seçimlere gidileceğini söyleyen Şara, Suriye'nin geleceğini 'kişilere değil, kurumlara dayalı bir yönetim modeliyle' inşa ettiklerini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.