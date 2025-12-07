Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de 4 yıl sonra seçime gidilecek

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, " Suriye'de 4 yıl sonra seçime gidilecek" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar'ın başkenti Doha'da 'Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye' temasıyla düzenlenen 23'üncü Doha Forumu'nda konuştu. İsrail'in 8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'ye 'binin üzerinde hava saldırısı ve yüzlerce kara ihlali' gerçekleştirdiğini kaydeden Şara, son olarak Şam kırsalındaki Beyt Cin'de çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bir saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Şara konuşmasında, Suriye'de iyileştirilen elektrik hizmeti ile ilgili de açıklamada bulunarak, "İlk geldiğimizde günde sadece 1,5 saat elektrik veriliyordu. Şu anda bu süre 12–14 saate kadar çıktı. Yıl sonuna doğru kendi kendimize yeterlilik seviyesine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Beş yıllık geçiş döneminin ardından, dört yıl sonra ülkenin seçimlere gidileceğini söyleyen Şara, Suriye'nin geleceğini 'kişilere değil, kurumlara dayalı bir yönetim modeliyle' inşa ettiklerini aktardı.