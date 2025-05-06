Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın İlk Resmi Avrupa Ziyareti Paris'te Başlıyor

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Avrupa'ya yapacağı ilk resmi ziyaret kapsamında yarın Paris'e gideceği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından Fransız basınına yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı ağırlayacağı duyuruldu. Bu ziyaret, Şara'nın Avrupa'ya yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.