Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Moskova'yı ziyaret edecek

Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği bildirildi. Ziyaretle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği bildirildi.

Suriye basını, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yarın Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceğini ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu. Ziyaretle ilgili Suriye ya da Rusya makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
