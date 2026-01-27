Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Moskova'yı ziyaret edecek
Suriye basını, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yarın Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceğini ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu. Ziyaretle ilgili Suriye ya da Rusya makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya