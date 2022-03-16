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BBC

SunExpress, yazın Avrupa'dan Türkiye'ye uçuşlarda yüzde 50 artış bekliyor

BBC - Dünya
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SunExpress, yazın Avrupa'dan Türkiye'ye uçuşlarda yüzde 50 artış bekliyor

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, düzenlediği basın toplantısında bu yaz Türkiye'ye Avrupa'dan yoğun bir talep olmasını beklediklerini açıkladı.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, düzenlediği basın toplantısında bu yaz Türkiye'ye Avrupa'dan yoğun bir talep olmasını beklediklerini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre SunExpress bu talebe yetişmek için kapasitesini artırmayı hedefliyor.

THY ve Lufthansa'nın ortak kurduğu bir şirket olan SunExpress, bu yıl Türkiye'ye yaz aylarında 9,1 milyon yolcunun gelmesini beklemekte; bu 2021'e kıyasla yüzde 50 artış demek.

Antalya merkezli olan SunExpress, Türkiye ve Avrupa ülkeleri ararasında geçen yıl 6 milyon yolcu taşımıştı.

Kownatzki, bu yıl pandemi öncesi sayılara ulaşmayı beklediklerini vurgulayarak 25 yeni rota ve 16 bin 250 uçuşun eklendiğini aktardı.

Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum uçuşlarında pandemi öncesi döneme ulaşmayı bekleyen Kownatzki'ye göre koronavirüs ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline rağmen görünüm olumlu.

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise Avrupa'dan rezervasyonların halen güçlü olduğunu, ancak Rusya'nın işgalinin ardından bir gevşeme gördüklerini kaydetti.

Turizm geliri Türkiye'nin cari açığını kapatması ve Türk Lirası'nın değer kaybının önüne geçilmesi adına Türkiye ekonomisi açısından önemli.

BBC

Lufthansa, Reuters, Türkiye, su, Dünya, Haberler

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