Sumud Filosu, Yunanistan açıklarında İHA saldırısına uğradı

Akdeniz'de onlarca ülkeden yüzlerce aktivistin katıldığı Sumud Filosu, gece saatlerinde Yunanistan açıklarında İHA saldırısına uğradıklarını açıkladı.

Gazze'ye gitmeyi hedefleyen filoda bulunan Alman insan hakları savunucusu Yasemin Acar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, gemilerinin üzerinde 16 insansız hava aracı (İHA) tespit ettiklerini ve ardından 11 gemiye saldırı düzenlendiğini söyledi.

Bu saldırılardan İsrail'i sorumlu tutan Acar, "Yunanistan açıklarındaki uluslararası sular savaş alanına döndü. Ama biz durmayacağız, çünkü Gazze'ye saldırılar durmuyor" dedi.

Yasemin Acar İsrail'in gemilerin telsiz sinyallerini de bozduğunu ve kendilerine zorla ABBA şarkıları dinletildiğini iddia etti.

İsrail 22 Eylül'deki açıklamasında filonun Yunanistan'a varmasına izin verilmeyeceğini söylemişti.

Saldırı iddialarının ardından İsrail'den yeni bir açıklama gelmedi.

Elli iki gemiden oluşan filo, şu an Yunanistan'ın Girit adası açıklarında bulunuyor.

Tepkiler ne oldu?

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Tüm BM üye devletlerinden – özellikle de Sumud Filosu gemilerinde vatandaşları bulunan ülkelerden – derhal etkili koruma sağlanmasını talep ediyoruz. Buna deniz koruması, resmi diplomatik gözlemciler ve görünür devlet desteği dahildir" ifadeleri yer aldı.

Sumud Filosu daha önce de Tunus açıklarında İHA saldırısına uğradığını duyurmuş, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani olaya tepki göstermişti.

Filo hakkında neler biliniyor?

Filonun adı Arapça sebat anlamına geliyor ve Filistin topraklarında İsrail işgaline karşı gündelik hayatta uygulanan şiddetsiz direniş için kullanılıyor.

Ağustos sonunda İspanya ve İtalya'dan Gazze'ye yardım götürmek için yelken açan Küresel Sumud Filosu'nda insan hakları savunucuları, avukatlar, doktorlar ve gazeteciler bulunuyor.

Sumud Filosu Gazze'deki kıtlığa ve İsrail'in kuşatmasına bir tepki olarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyor.

İsrail, Gazze'de kıtlık olmadığını savunurken Hamas'ı gıdaları çalmakla suçluyor.

Filoya destek verenler arasında oyuncular Susan Sarandon ve Liam Cunningham'ın yanı sıra Barselona eski belediye başkanı Ada Colau gibi isimler de yer alıyor.

Gemilerde Türkiye'den de katılımcılar var.

Filonun rotasını ve katılan gemileri takip etmek mümkün.

Haziran ayında aralarında Yasemin Acar ve doğa savunucusu Greta Thunberg'in de olduğu 12 kişi, Madleen gemisiyle Gazze'ye ulaşmaya çalışırken İsrail tarafından gözaltına alınmış ve ardından sınır dışı edilmişti.

2010'da Gazze'ye doğru yol alan Mavi Marmara gemisi, İsrail güçlerinin saldırısına uğramış ve aralarında Türk eylemcilerin de bulunduğu 10 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.

Bu olay İsrail'in Türkiye'yle ilişkilerini de .

Daha sonra iki ülke arasında bir ve Türkiye'de İsrail'e karşı açılan .