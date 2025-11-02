Haberler

Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

Afrika ülkesi Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetler arasındaki şiddetli çatışmalar sürerken Sudan Sosyal Refah İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Selima İshak kan donduran açıklamalarda bulundu. İshak "HDK kente girdikten sonra ilk 2 gün içinde 300 kadını öldürdü. Faşir'de kadınlar cinsel saldırı, şiddet ve işkenceye maruz kalıyor. Burada yaşananlar sistematik bir etnik temizlik" dedi.

  • Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Faşir kentine girdikten sonra ilk 2 gün içinde 300 kadını öldürdü.
  • Faşir'de kadınlar cinsel saldırı, şiddet ve işkenceye maruz kalıyor.
  • Faşir'den Tavila kasabasına kaçanlar için yollar ölüm yoluna dönüştü.

Sudan Sosyal Refah İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Selima İshak, Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentinde kontrolü sağlayan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kente girdikten sonra ilk 2 gün içinde 300 kadını öldürdüğünü söyledi.

İshak yaptığı açıklamada, Sudan'da orduya karşı silahlı mücadele yürüten, özellikle Darfur başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde sivillere yönelik katliamlarla suçlanan HDK'nın Faşir kentindeki ihlallerine ilişkin bilgi verdi.

"KADINLAR CİNSEL SALDIRILARA MARUZ KALIYOR"

"HDK kente girdikten sonra ilk 2 gün içinde 300 kadını öldürdü." diyen İshak, şöyle devam etti: "Faşir'de kadınlar cinsel saldırı, şiddet ve işkenceye maruz kalıyor. Kentte insanlar; işkenceye, istismara, şiddete uğramaya, aşağılanmaya ve küçük düşürülmeye devam ediyor. Burada yaşananlar, sistematik bir etnik temizlik ve herkesin sessiz kalarak göz yumduğu büyük bir suçtur."

"YOLLAR ÖLÜM YOLUNA DÖNÜŞTÜ"

Saldırılar nedeniyle Faşir'den Tavila kasabasına kaçanların da tehlike altında olduğunu belirten İshak, "Çünkü bu bölgeler arasındaki yollar ölüm yoluna dönüştü." ifadesini kullandı.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
