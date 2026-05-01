Sudan'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 14 ölü, 16 yaralı

SUDAN'ın orta kesimindeki Cezire eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Sudan Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre kaza, Cezire eyaletindeki Abu Usher ve Wad Al-Majdi kentlerini birbirine bağlayan yoldaki Al-Hilaliya bölgesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki iki şehirler arası yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

Polis açıklamasında, kazaya ilişkin yapılan ilk incelemelere göre olayın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi. Kazanın ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı