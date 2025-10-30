Cumhuriyet'in 102. Yılı Stuttgart'ta Coşkuyla Kutlandı

(STUTTGART) – Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü, Almanya'nın Stuttgart kentinde coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, "Cumhuriyet, birlik ve dayanışmanın teminatıdır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yılı, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu'nun düzenlediği resepsiyonla kutlandı.

Başkonsolos Makbule Koçak Kaçar, Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Ali Değirmendereli ve Konsolos Yardımcısı Gamze Algün, davetlileri kapıda karşıladı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlikte Türk ve Alman milli marşları okundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı sinevizyonla paylaşıldı.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet, demokrasi ve özgürlük ilkelerine vurgu yapan Başkonsolos Kaçar, "Cumhuriyet, birlik ve dayanışmanın teminatıdır" dedi. Kaçar, Atatürk'ün çağdaşlık, özgürlük ve eşitlik yolundaki vizyonunu kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Türk-Alman dostluğuna dikkat çeken Kaçar, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı anlayış ve ortak değerler temelinde güçlenmeye devam ettiğini ifade etti.

Aşırı sağın yükselişine de değinen Kaçar, "Yabancı düşmanlığı, antisemitizm, aşırılıkçı söylemler ve nefret diline karşı hep birlikte mücadele etmemiz her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır" dedi.

Dünyada artan krizlere dikkat çeken Kaçar, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin günümüzdeki önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin çevresinde barış ve refah kuşağı oluşturma çabalarını sürdüreceğini belirterek, "Filistin'den Gazze'ye, Pakistan'dan Afganistan'a kadar kalıcı barış ve insani dayanışma için çabalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kutlama, Karadeniz folklor gösterileri, piyano resitali, çeşitli sanatsal ekinlikler ve Türk mutfağından lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.