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Steven Spielberg ve Spike Lee, Ulusal Sanat Madalyası'na Layık Görüldü

Steven Spielberg ve Spike Lee, Ulusal Sanat Madalyası'na Layık Görüldü
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Yönetmenler Steven Spielberg, Spike Lee ve Ken Burns, 2022 ve 2023 yıllarına ait Ulusal Sanat Madalyası'nı kazandı. Ödüller, ABD Başkanı Joe Biden tarafından takdim edilecek.

YÖNETMENLER Steven Spielberg, Spike Lee ve Ken Burns, ABD Ulusal Sanat Madalyası'na layık görüldü.

2022 ve 2023 yıllarına ilişkin Ulusal Sanat Madalyası'nı kazananlar açıklandı. Yönetmenler Steven Spielberg, Spike Lee ve Ken Burns, madalyaya layık görülenler arasında yer aldı. Aralarında yönetmenler, aktörler, müzisyenler ve fotoğrafçılar olan 20 isim ödül kazanırken, ABD Başkanı Joe Biden, düzenlenecek törenle madalyaları sahiplerine takdim edecek.

Ulusal Sanat Madalyaları, 'ABD'de sanatın mükemmelliğine, büyümesine, desteklenmesine ve ulaşılabilirliğine yaptıkları olağanüstü katkılar nedeniyle özel olarak tanınmayı hak eden kişi veya gruplara' veriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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