MSB'den 'Steadfast Dart 2026 Tatbikatı' paylaşımı

ALMANYA'da düzenlenen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurları ile 81 mm'lik havan atışı icra edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurları ile 81 mm'lik havan atışı icra edildi. Müşterek eğitimlerle ateş desteği, koordinasyon ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetini artırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı