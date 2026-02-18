Haberler

MSB'den 'Steadfast Dart 2026 Tatbikatı' paylaşımı

MSB'den 'Steadfast Dart 2026 Tatbikatı' paylaşımı
Güncelleme:
Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda İspanya Silahlı Kuvvetleri, 81 mm'lik havan atışı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın müşterek eğitimlerle ateş desteği ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetini artırmayı hedeflediğini duyurdu.

ALMANYA'da düzenlenen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurları ile 81 mm'lik havan atışı icra edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurları ile 81 mm'lik havan atışı icra edildi. Müşterek eğitimlerle ateş desteği, koordinasyon ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetini artırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

