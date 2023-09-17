Starlink uyduları Ahlat semalarında objektiflere takıldı
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydularının gökyüzündeki geçişi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Starlink uydularının geçişi yine aynı noktadan gözlemlenmişti.
Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'e ait Starlink uydularının geçişi Bitlis'in Ahlat ilçesinde objektiflere yansıdı.
TEK SIRA HALİNDE GEÇİŞ YAPTILAR
SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşlar tarafından gökyüzünde heyecanla izlendi.
O ANLAR KAMERADA
Ahlat ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular vatandaşları heyecanlandırdı.
Kaynak: Haberler.com / Dünya