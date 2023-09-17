Starlink uyduları Ahlat semalarında objektiflere takıldı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydularının gökyüzündeki geçişi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Starlink uydularının geçişi yine aynı noktadan gözlemlenmişti.