Sri Lanka'da Sel ve Heyelan: 56 Ölü, 21 Kayıp

Sri Lanka'da Sel ve Heyelan: 56 Ölü, 21 Kayıp
Güncelleme:
Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 56'ya yükseldi. 21 kişi kaybolurken, 600'den fazla evin hasar gördüğü bildirildi.

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 56'ya ulaştığı bildirildi.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi. Açıklamada, 21 kişinin de kaybolduğu da belirtildi.

DMC, 600'den fazla evin hasar gördüğünü duyururken, devlet daireleri ve okulların da kapatıldığı aktarıldı.

