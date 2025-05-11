Sri Lanka'da Otobüs Kazası: 21 Ölü
Sri Lanka'nın Kotmale bölgesinde bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın nedenini araştırıyor.
SRİ Lanka'nın Kotmale bölgesinde sabah saatlerinde bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
Başkent Colombo'nun yaklaşık 140 kilometre doğusundaki Kotmale bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Yetkililer kazada, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten polis, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya