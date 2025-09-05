Sri Lanka'da Otobüs Kazası: 15 Ölü, 16 Yaralı

SRİ Lanka'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da dün gece bir yolcu otobüsünün başkent Kolombo'nun 280 kilometre doğusundaki Wellawaya kentinin dağlık bölgesinde uçuruma düştüğü bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada otobüsün, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandığı bildirildi. Kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı kaydedildi.