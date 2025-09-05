Haberler

Sri Lanka'da Otobüs Kazası: 15 Ölü, 16 Yaralı

Sri Lanka'da Otobüs Kazası: 15 Ölü, 16 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sri Lanka'nın Wellawaya kentinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Olay, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle gerçekleşti.

SRİ Lanka'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da dün gece bir yolcu otobüsünün başkent Kolombo'nun 280 kilometre doğusundaki Wellawaya kentinin dağlık bölgesinde uçuruma düştüğü bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada otobüsün, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandığı bildirildi. Kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüngür hüngür ağladı! Messi'den duygusal veda

Hüngür hüngür ağladı! Messi'den duygusal veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.