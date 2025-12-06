Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası nedeniyle 607 kişi hayatını kaybetti

SRİ Lanka'da etkili olan Ditwah Kasırgası nedeniyle 607 kişinin yaşamını yitirdiği, 214 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) yapılan açıklamada, ülkede Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 607'ye yükseldiği, 214 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Ülke genelinde 2 milyondan fazla kişinin kasırgadan etkilendiği, 4 bin 164 evin yıkıldığı ve 67 bin 505 evin kısmi hasar gördüğü kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, 9-11 Aralık tarihleri arasında bazı bölgelerde yağışların artacağını duyurdu. Ülkenin Kandy, Kegalle, Kurunegala, Matale ve Nuwara Eliya kentlerindeki birçok bölge için 3'üncü seviye erken heyelan uyarısı yayımlandı.