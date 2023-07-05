Srebrenitsa Soykırımında Kimlikleri Tespit Edilen 30 Kurbanın Cenazesi Anma Töreninde Defnedilecek

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 30 kurbanın cenazesi 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde defnedilecek. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında, Sırp güçleri tarafından öldürülen ve kemik kalıntılarına yıllar sonra ulaşılan kurbanlar, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sonsuz huzura kavuşacak.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 30 kurbanın cenazesi 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde defnedilecek.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında, Sırp güçleri tarafından öldürülen ve kemik kalıntılarına yıllar sonra ulaşılan kurbanlar, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sonsuz huzura kavuşacak.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soykırımın 28. yılında aralarında 4 çocuk bulunan 30 kurbanın cenazesinin toprağa verileceğini ifade etti.

Bazı ailelerin kimlik tespiti yapılmasına rağmen bir kemiği daha bulunur umuduyla sevdiklerini toprağa vermeyi "ertelediğini" belirten Fazlic, "Bu yıl toprağa verilecek kurbanlardan en genci öldürüldüğünde 15 yaşında olan Elvir Salcinovic. Salcinovic'in kemik kalıntıları 2001'de bulundu, 2011'de ise kimliği tespit edildi. 11 Temmuz'da, kendisiyle aynı kaderi paylaşarak soykırımda hayatını kaybeden babası ve kardeşinin yanına toprağa verilecek." ifadesini kullandı.

"Farklı yerlerde ve zamanlarda bulunan kemik kalıntıları toprağa veriliyor"

Fazlic, kurbanlardan 2'sinin öldürüldüğünde 16 yaşında olduğunu dile getirerek, "Kimlikleri, 2013'te tespit edildi ancak aileleri bu yıl defnedilmelerine izin verdi." dedi.

Bu yıl toprağa verilecek tüm kurbanların, Potoçari Anıt Mezarlığı'na gömülenlerin bir akrabası, sevdiği, yakını olduğunu vurgulayan Fazlic, "Bazılarının kemik kalıntısına 1998'de ulaşıldı ama bu yıl sonsuz huzura kavuşabilecek." ifadesini kullandı.

Fazlic, en yaşlı kurbanın ise 65 yaşındayken öldürülen Nezir Muminovic olduğunu belirterek, "Srebrenitsa'daki durum aslında şöyle; 'cenaze' deyince tüm iskeletten bahsetmiyoruz, farklı yerlerde ve zamanlarda bulunan kemik kalıntıları toprağa veriliyor." diye konuştu.

71 mezar tekrar açılacak

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'da yapılan anma ve cenaze törenlerinin ardından mezarların açıldığını vurgulayan Fazlic, "Daha önce defnedilen ve sonraki süreçte yeni kemik kalıntısı bulunan soykırım kurbanlarının mezarlarını açıp, bulunan kemikleri ekliyoruz. Bu yıl, 71 mezar açılacak." ifadesini kullandı.

Fazlic, Srebrenitsa'da öldürülen yaklaşık 1000 kurbanın cesedine hala ulaşılamadığını anımsatarak, kayıpların bulunması sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Bu yıl toprağa verilecek soykırım kurbanlarının isimleri şöyle:

"Esad Dzanic, Bekir Music, Sakib Garaljevic, Himzo Mujic, Hasib Ibrahimovic, Redjo Jahic, Rifet Tabakovic, Idriz Mehinovc, Mujo Esmic, Saban Ibric, Senid Hodzic, Semir Djozic, Sabid Ibrahimovic, Mehmed Gerovic, Nisad Selimovic, Halil Avdic, Hasan Smajlovic, Esed Klempic, Sabahudin Selimovic, Husein Zukic, Elvir Salcinovic, Dzemail Alic, Mustafa Mekanic, Ahmedin Halilovic, Zuhdija Lemes, Hasib Mujanovic, Vejsil Mujanovic, Ekber Ridjic, Mevlid Aljic ve Nezir Muminovic."

Potoçari'ye 6 bin 721 kişi defnedildi

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların, Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 721 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.