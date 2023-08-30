Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları Anıldı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da gerçekleştirilen soykırımın kurbanları, 'Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü'nde anıldı. Anma etkinliğine kurban yakınları katıldı. Soykırıma maruz kalan ve hala ulaşılamayan kişilerin varlığı vurgulandı. Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkanı, adalet için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesi bulunamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Sırp askerleri tarafından gerçekleştirilen soykırımın kurbanları "Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü"nde anıldı.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen anma etkinliğine, kurban yakınları katıldı.

Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic, burada yaptığı konuşmada soykırıma maruz kalan ve cesetlerine hala ulaşılmayan kişiler bulunduğunu, nerede olduklarına dair hiçbir bilgilerinin olmadığını söyledi.

Fejzic, Srebrenitsa'da bulunamayanların cenazelerinin nerede olduğunu bilen Sırp yetkilileri de bu bilgileri açıklamaya davet ettiklerini belirterek, "Uluslararası kurumlar bu konuda daha fazla çaba göstermeli. Hayatta kalan kurban yakınları mücadeleye devam edecek. Ne yazık ki birçok anne çocuklarını, eşini bulmak için bekliyor. Soykırımın faillerinin cezalandırılmadığını da belirtmeliyim. Bugün soykırımı inkar edenler hala cezalandırılmadı." diye konuştu.

Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkanı Nura Begovic ise soykırımı işleyen tüm suçluların cezalandırılmadığını, adalet için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanı sayısı bu yılki törenlerin ardından 6 bin 751'e yükseldi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesi bulunamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.