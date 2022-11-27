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Spermlerini bağlatan genç, karısının hamile olduğunu öğrenince yıkıldı

Dünya Haberleri

Spermlerini bağlatan genç, karısının hamile olduğunu öğrenince yıkıldı

İngiltere'de vasektomi ameliyatı yaparak spermlerini bağlatan genç bir adam, eşinin hamilelik haberini alınca yıkıldı. Eşinin vasektomi ameliyatı yaptırdığından haberi olmadığını belirten genç adam, ne yapması gerektiğini sosyal medya kullanıcılarına sordu.

"İngiltere'nin Güzin Ablası" olarak bilinen Jane O'Gorman'a yapılan bir itiraf, akıllara durgunluk verdi. İsmini açıklamak istemeyen bir genç, Jane O'Gorman'a gönderdiği mektupta aldatılmasının hikayesini yazdı.

Gencin anlatımına göre çift, genç adamın vasektomi ameliyatı olmasının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra dünyaevine girdi. Ancak kadın, eşinin vasektomi ameliyatı olduğundan haberdar değildi.

Çiftin evliliklerinin üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından genç kadın hamile kaldı. Ama önemli bir sorun vardı. Çünkü adam, 2 yıl önce spermlerini bağlatmıştı ve karısını hamile bırakma ihtimali mevcut değildi.

Genç adam, Jane O'Gorman'a gönderdiği mektupta hem ondan hem de sosyal medya kullanıcılarından konuyla ilgili görüşlerini yazmalarını talep etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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