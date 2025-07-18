Sözün bittiği yer! Netanyahu'nun son vahşeti
İsrail güçleri, işgal altındaki Filistin topraklarında bir ağıla saldırarak Filistinlilere ait 117 koyunu silah ve bıçakla öldürdü. Olay, sivil yaşama yönelik sistematik yok etme politikasının bir parçası olarak değerlendirildi. Bölge halkı dehşet içinde kalırken, tepkiler İsrail'in uygulamalarına karşı uluslararası sessizliği bir kez daha gündeme taşıdı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Filistin topraklarında sivil yaşamı hedef almaya devam ediyor. Son olarak sabah saatlerinde Filistinli çobanlara ait bir ağıla düzenlenen saldırıda, 117 koyun öldürüldü. Yerel kaynaklara göre koyunlar, silah ve bıçakla vahşice katledildi.
SADECE İNSAN DEĞİL, YAŞAMIN KENDİSİ HEDEFTE
Filistinli hak savunucuları, bu saldırının yalnızca insanlara değil, bölgede yaşamın her yönüne karşı sistematik bir yok etme politikasının parçası olduğunu söylüyor. "Tarlalar yakılıyor, ağaçlar sökülüyor, hayvanlar öldürülüyor… Burada sadece insanlar değil, nefes alan her şey sistematik biçimde hedef alınıyor" diyen bir yerel aktivist, uluslararası topluma seslenerek sessizliğin artık kırılması gerektiğini vurguladı.