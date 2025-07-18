Sözün bittiği yer! Netanyahu'nun son vahşeti

İsrail güçleri, işgal altındaki Filistin topraklarında sivil yaşamı hedef almaya devam ediyor. Son olarak sabah saatlerinde Filistinli çobanlara ait bir ağıla düzenlenen saldırıda, 117 koyun öldürüldü. Yerel kaynaklara göre koyunlar, silah ve bıçakla vahşice katledildi.

SADECE İNSAN DEĞİL, YAŞAMIN KENDİSİ HEDEFTE

Filistinli hak savunucuları, bu saldırının yalnızca insanlara değil, bölgede yaşamın her yönüne karşı sistematik bir yok etme politikasının parçası olduğunu söylüyor. "Tarlalar yakılıyor, ağaçlar sökülüyor, hayvanlar öldürülüyor… Burada sadece insanlar değil, nefes alan her şey sistematik biçimde hedef alınıyor" diyen bir yerel aktivist, uluslararası topluma seslenerek sessizliğin artık kırılması gerektiğini vurguladı.