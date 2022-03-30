Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı

Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nin başkanı Anatoliy Bibilov yaptığı açıklamada, Rusya ile birleşmenin stratejik hedefleri olduğunu, bunun için referandum yapmak gerektiğini belirtti. Bibilov "Buna uygun hukuki adımları yakın bir zamanda atacağız." ifadesini kullandı.

GÜNEY VE ABHAZYA SORUNU

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı. Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.