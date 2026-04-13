Sosyalist Enternasyonal'den Macaristan Seçim Sonucu Yorumu: "Yeni Bir Tarihsel Sayfa"

Sosyalist Enternasyonal, Macaristan'da Viktor Orban'ın liderliğindeki hükümetin yenilgisinin, ülke için yeni bir tarihsel sayfa açtığını belirtti ve hukukun üstünlüğü ile ifade özgürlüğü için Macar halkına destek mesajı verdi.

(ANKARA) - Sosyalist Enternasyonal'den Macaristan'da Viktor Orban liderliğindeki hükümetin, genel seçimlerde ana muhalefetteki Tisza Partisi'ne yenilmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, seçim sonuçlarının "Macaristan için yeni bir tarihsel sayfa açtığı" belirtilirken, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve bağımsız yargının yeniden tesis edilmesi için Macar halkına destek mesajı verildi.

Sosyalist Enternasyonal'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Macaristan'ın 16 yıllık Viktor Orban'ın iktidarının dün yapılan genel seçimlerde ana muhalefetteki Tisza Partisi'ne yenilgisine ilişkin, "Viktor Orban'ın bugünkü başkanlık seçimlerindeki yenilgisi, Macaristan için yeni bir tarihsel sayfa açıyor" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "Bu sonuç, SI üyesi parti de dahil olmak üzere demokratik güçlerin uzun mücadelelerinin bir sonucudur. Hukukun üstünlüğünü, ifade özgürlüğünü ve bağımsız bir yargı sistemini yeniden tesis etmek için artık çalışacak tüm Macarların yanındayız" denildi.

