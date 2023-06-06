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Sosyal medyada erkek kılığına giren kadın, kandırdığı genç kızla ilişkiye girdi

Sosyal medyada erkek kılığına giren kadın, kandırdığı genç kızla ilişkiye girdi

Dünya Haberleri

Snapchat üzerinde erkek kılığına girip genç bir kadını kandırarak onunla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen bir kadın, mahkemede yargılanmaya başladı.

İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Georgia Bilham, 19 yaşındaki bir kadın ile cinsel ilişkiye girmek için 'George Parry' takma adını kullanarak Snapchat hesabı açtı. Bilham'ın gerçek kimliği, genç kadının annesinin durumdan şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı.

MİYOP OLMASINDAN FAYDALANMIŞ

Bilham, cinsel saldırı dahil olmak üzere 17 cinsel suçla yargılanıyor. Bilham'ın kandırarak ilişkiye girdiği genç kızın miyop olduğu ve çoğu zaman Bilham'ı net göremediği belirtildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Bilham'ın yargılanmasına devam ediliyor.

Sosyal medyada erkek kılığına giren kadın, kandırdığı genç kızla ilişkiye girdi

Sosyal medyada erkek kılığına giren kadın, kandırdığı genç kızla ilişkiye girdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

coqaqeb arman:

Dünyanın resmen çivisi çıkmış allah yardımcımız olsun

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