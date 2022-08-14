Son Dakika! Mısır'da bir kilisede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı

Mısır'ın başkenti Kahire'ye yakın Giza kentindeki Abu Sifin Kilisesi'nde, pazar ayini sırasında yangın çıktı. Kilisenin kısa sürede alevlere teslim olması felaketi getirdi.

41 ÖLÜ, 55 YARALI

Yangın nedeniyle en az 41 kişi öldü, 55 kişi ise yaralandı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, yangının tekrar başlamaması için soğutma çalışmaları devam ediyor.