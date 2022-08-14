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Son Dakika! Mısır'da bir kilisede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı

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Son dakika! Mısır'ın Giza kentinde bir kilisede elektriğin kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle 55 kişi ise yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'ye yakın Giza kentindeki Abu Sifin Kilisesi'nde, pazar ayini sırasında yangın çıktı. Kilisenin kısa sürede alevlere teslim olması felaketi getirdi.

Son Dakika! Mısır'da bir kilisede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı

41 ÖLÜ, 55 YARALI

Yangın nedeniyle en az 41 kişi öldü, 55 kişi ise yaralandı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, yangının tekrar başlamaması için soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika! Mısır'da bir kilisede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Mısır Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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