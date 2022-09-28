Son Dakika! Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Yunanistan tepkisi: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 4 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama gerçekleştirildi. Açıklamada Yunanistan'la son yaşanan gerginlik hakkında, "Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir. (ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı) Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısı sona erdi. MGK yoğun bir gündemle toplandı. İç ve dış meseleler ele alındı. Kritik Milli Güvenlik Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı. MGK bildirisinde şu ifadeler kullanıldı;

"Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir. (ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı) Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.

YUNANİSTAN'IN KIŞKIRTICI EYLEMLERİ

Uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye yönelik çağrılarımıza rağmen hukuk dışı uygulamalarından vazgeçmeyen Yunanistan'ın bilhassa son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Yunanistan'ın beyhude çabalarına karşı milletimizin menfaatlerinin muhafazası için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğimiz vurgulandı. Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, tüm ülkeler KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya davet edilmiştir

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

PKK/KCK-PYD/YPG-SDG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık, başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş; çöküş sürecine giren PKK/KCK terör örgütünün yurt içinde yurt dışında tevessül edebileceği eylemlere karşı alınacak ilave tedbirler görüşülmüştür.

ERMENİSTAN'A KINAMA

Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik kışkırtıcı eylemleri sebebiyle kınanmış, Ermenistan yönetimine kendisine sunulan barış fırsatını değerlendirmesi ve tüm ahdi yükümlülükleri yerine getirmesi sorumluluğu hatırlatılmıştır."