Son Dakika | Kuleba: Rusya, Üçüncü Dünya Savaşı'yla korkutmaya çalışıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'nın uluslararası kamuoyunu Üçüncü Dünya Savaşı ile tehdit ettiğini belirterek, "Bu Moskova'nın Ukrayna'da yenilgiyi sezdiği anlamına gelir" dedi.

Sosyal medya hesabından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Üçüncü Dünya Savaşı' açıklamasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın 'gerçek' tehlikesinden söz ediliyor. Bu sadece Moskova'nın Ukrayna'da yenildiği anlamına gelir. Bu nedenle Avrupa'nın ve dünya güvenliğinin sağlanması için Ukrayna'ya desteğin iki katına çıkması gerekiyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya