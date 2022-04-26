Son Dakika | Kuleba: Rusya, Üçüncü Dünya Savaşı'yla korkutmaya çalışıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Kuleba: Rusya, Üçüncü Dünya Savaşı'yla korkutmaya çalışıyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Son Dakika | Kuleba: Rusya, Üçüncü Dünya Savaşı'yla korkutmaya çalışıyor

Son dakika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'nın uluslararası kamuoyunu Üçüncü Dünya Savaşı ile tehdit ettiğini belirterek, "Bu Moskova'nın Ukrayna'da yenilgiyi sezdiği anlamına gelir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'nın uluslararası kamuoyunu Üçüncü Dünya Savaşı ile tehdit ettiğini belirterek, "Bu Moskova'nın Ukrayna'da yenilgiyi sezdiği anlamına gelir" dedi.

Sosyal medya hesabından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Üçüncü Dünya Savaşı' açıklamasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın 'gerçek' tehlikesinden söz ediliyor. Bu sadece Moskova'nın Ukrayna'da yenildiği anlamına gelir. Bu nedenle Avrupa'nın ve dünya güvenliğinin sağlanması için Ukrayna'ya desteğin iki katına çıkması gerekiyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Üçüncü Dünya Savaşı, Moskova, Ukrayna, Rusya, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title