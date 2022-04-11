Son dakika! Savaşın 47. gününde Ukrayna'ya ağır darbe! Avrupa'dan aldıkları S-300'ler yerle bir oldu - Haberler

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Son dakika! Savaşın 47. gününde Ukrayna'ya ağır darbe! Avrupa'dan aldıkları S-300'ler yerle bir oldu

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son dakika! Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kenti yakınlarında Avrupa tarafından tedarik edilen S-300 hava savunma sistemini imha etti. Hatırlanacağı üzere Slovakya Başbakanı Eduard Heger 8 Nisan'da yaptığı açıklamada Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiklerini söylemişti. Rus birlikleri dün de Dnipro Havaalanı'nı füzelerle vurmuş ve yapıların tamamını yerle bir etmişti.

Rusya- Ukrayna savaşında 47. gün geride kaldı. Başkent Kiev'i işgal sürecinde başarısız olan ve rotasını Ukrayna'nın doğusuna çeviren Rusya ordusu saldırılarına hız kesmeden devam ederken bugün yapılan bir açıklama gündeme bomba gibi düştü.

Rusya, Dnipro kenti yakınlarında Avrupa'dan tedarik edilen S-300 hava savunma sisteminin imha edildiğini duyurdu. Dnipro'nun dışında konuşlanan S-300'lerin yerle bir edildiğini açıklayan yetkililer, Izyum kenti yakınlarında Ukrayna'ya ait iki adet SU-25 savaş uçağının da düşürüldüğünü aktardı.

Son dakika! Savaşın 47. gününde Ukrayna'ya ağır darbe! Avrupa'dan aldıkları S-300'ler yerle bir olduDnipro Havaalanı saldırı sonrası böyle görüntülendi.

Askeri noktalar dışında sivil bölgeleri de hedef almayı sürdüren Rus birlikler dün de Dnipro Havaalanı'nı vurmuştu. Saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, "Dnipro Havaalanı'na tekrarlayan bir saldırı gerçekleşti. Havaalanından geriye bir şey kalmadı. Havaalanı ve çevresindeki yapılar yerle bir edildi. Roketler uçmaya devam ediyor. Kurbanların sayısını belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiklerini bildirdi. "Slovakya'nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiğini doğrulamak isterim." ifadesini kullanan Heger, "Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Moskova, Dnipro, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Ali Demir :

Demek ki s300-400 Rusya’ya karşı hiçbir halta yaramıyor aksine Rusya seni radarına alıyor ve imha ediyor. NATO üyesi bir ülke acaba onları kime karşı kullanır

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