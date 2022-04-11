Son dakika! Savaşın 47. gününde Ukrayna'ya ağır darbe! Avrupa'dan aldıkları S-300'ler yerle bir oldu

Rusya- Ukrayna savaşında 47. gün geride kaldı. Başkent Kiev'i işgal sürecinde başarısız olan ve rotasını Ukrayna'nın doğusuna çeviren Rusya ordusu saldırılarına hız kesmeden devam ederken bugün yapılan bir açıklama gündeme bomba gibi düştü.

DNİPRO DIŞINDA KONUŞLANIYORDU

Rusya, Dnipro kenti yakınlarında Avrupa'dan tedarik edilen S-300 hava savunma sisteminin imha edildiğini duyurdu. Dnipro'nun dışında konuşlanan S-300'lerin yerle bir edildiğini açıklayan yetkililer, Izyum kenti yakınlarında Ukrayna'ya ait iki adet SU-25 savaş uçağının da düşürüldüğünü aktardı.

Dnipro Havaalanı saldırı sonrası böyle görüntülendi.

"HAVAALANINDAN GERİYE BİR ŞEY KALMADI"

Askeri noktalar dışında sivil bölgeleri de hedef almayı sürdüren Rus birlikler dün de Dnipro Havaalanı'nı vurmuştu. Saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, "Dnipro Havaalanı'na tekrarlayan bir saldırı gerçekleşti. Havaalanından geriye bir şey kalmadı. Havaalanı ve çevresindeki yapılar yerle bir edildi. Roketler uçmaya devam ediyor. Kurbanların sayısını belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

SLOVAKYA UKRAYNA'YA S-300 VERDİ

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiklerini bildirdi. "Slovakya'nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiğini doğrulamak isterim." ifadesini kullanan Heger, "Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.