Ukrayna: Harkov'daki saldırılarda en az 500 sivil öldü

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 21'inci gününde sivil yerleşim bölgelerini hedef almaya devam ediyor. Rus birliklerinin binalara düzenlediği saldırıların ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

500 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana Harkov bölgesinde en az 500 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Harkov'da enkaz altında kalan toplam 189 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

LAVROV: UKRAYNA İLE UZLAŞMA İÇİN UMUT VAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, heyetler arası görüşmelere dair değerlendirmesinde, Ukrayna ile bazı anlaşma formülleri üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Ukrayna ile yürütülen müzakerelerin zorlu geçtiğini, ancak uzlaşı için belli bir umut olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, tek sorunun Ukrayna'nın tarafsızlığı olmadığını, ülkede Rusça'nın kullanımının ve ifade özgürlüğünün de kendileri için önemli olduğunu söyleyerek "Bizim için temel konular Doğu Ukrayna halkının güvenliği ve Kiev'in silahsızlandırılmasıdır. Müzakerelerde Ukrayna'nın tarafsızlık statüsü, Rusya'nın güvenlik taleplerine paralel şekilde tartışılıyor" ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı / Dünya