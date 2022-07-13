Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri düştü
AA - Derya Gülnaz Özcan - Dünya
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Ege Denizi'nde bulunan Sisam Adası'ndaki yangını söndürme çalışmalarına katılan helikopter denize düştü. 4 kişinin bulunduğu helikopterde 2 kişi kurtarılırken diğer 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Yunanistan'ın yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı "Mi 8" tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düştü.
4 KİŞİ BULUNUYORDU
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ada'nın Palaiohori Bölgesi'nde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışan helikopterde 4 görevli bulunuyordu. Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.
2 KİŞİ KURTARILDI
Sahil Güvenlik birimleri, helikopterle denize düşen 2 kişiyi kurtardı. Diğer 2 kişi için ise arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
AA / Derya Gülnaz Özcan - Dünya