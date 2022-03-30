Barış görüşmesi sonrası Rusya, "İlk kez" diyerek açıkladı! Ukrayna, Moskova'nın iki şartını kabul etti

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri dün İstanbul'daki müzakerelerde karşılıklı olarak yazılı önerilerini sundu. Rus müzakere heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, müzakerelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

RUSYA'NIN İKİ İSTEĞİNİ KABUL EDEBİLİRLER

Medinskiy, Ukrayna'nın kendilerine sunduğu önerilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün Ukrayna tarafı, Rusya ile gelecekte normalleşme ve iyi komşuluk ilişkileri kurmak için bir dizi önemli koşulu yerine getirmeye hazır olduğunu ilk kez yazılı olarak kaydetti. Bize taslağa dökülmüş gelecekteki olası anlaşmanın maddelerini teslim ettiler. Maddelerde NATO'ya katılmaktan vazgeçmek, nükleer ve diğer kitlesel silahlardan vazgeçilmesi yer alıyor. Ukrayna'nın tekliflerinde ayrıca yabancı askeri üslerin ve birliklerin konuşlandırılmasının da reddedilmesinin yanı sıra Rusya da dahil olmak üzere garantör devletlerin onayıyla askeri tatbikatların yapılması gibi koşullar içeriyor" dedi.

"SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR"

Rusya'nın Kiev'in Donbas'a saldırma hazırlığında olduğuna ilişkin kesin kanıtlar edindiğini ifade eden Medinskiy, "Rusya Federasyonu, özel operasyonlar başlatmak zorunda kaldı" diye konuştu.

"DONBAS VE KIRIM'DA DURUM DEĞİŞMEDİ"

Rusya'nın Donbas bölgesi ve Kırım ile ilgili taleplerine de değinen Medinskiy, "Rusya Federasyonu'nun Kırım ve Donbas ile ilgili duruşu değişmedi. Ukrayna'nın tüm talepleri yerine getirmesi halinde NATO tehdidi ortadan kalkacaktır" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'dan 5 talebi bulunuyor. İşte o talepler;

Kiev'in tarafsızlığını açıklaması ve NATO'ya üye olmaması.

Ülkenin Nazi düşüncesinden arındırılması.

Ukrayna'da Rusça'nın kullanımının koruma altına alınması.

Donbas'tan vazgeçilmesi ve Kırım'ın ilhakının kabul edilmesi.

Nükleer silah edinmekten vazgeçme.

İhlas Haber Ajansı / Dünya