Nijerya'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 154 kişi öldü - Haberler

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Nijerya'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 154 kişi öldü

AA - Adam Abu - Dünya
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Nijerya'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 154 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 10 Nisan'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 154 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, saldırıda çok sayıda evin de kundaklandığını ifade etti.

Nijerya'da Garga Meclis Üyesi Ya'u Abubakar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 10 Nisan'da motosikletli silahlı kişilerin Plateau eyaletine bağlı Kanem bölgesinde etrafa ateş açtığını belirtti.

154 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Saldırının ardından şimdiye kadar 154 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Abubakar, yaklaşık 4 bin 800 kişinin korkudan evlerini terk ettiğini söyledi. Abubakar, saldırıda çok sayıda evin de kundaklandığını ifade etti.

"SALDIRI FAİLLERİ AFFEDİLMEYECEK"

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıyı kınayarak, faillerin "kurtulmaması ve affedilmemesi" gerektiğini belirtti. Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, yaptığı açıklamada, saldırılardan silahlı çete ve Boko Haram üyelerinin sorumlu olduğunu söyledi.

Mohammed, "Şu anda yaşanan olaylar, silahlı çete ve Boko Haram üyeleri arasında bir tür kutsal olmayan el sıkışma olmasıdır." dedi.

Öte yandan, Nijerya İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Hajiya Sadiya Umar Farouq, saldırıyla yerinden edilmiş kişilere yiyecek, su ve battaniye gibi yardım malzemeleri sevk edildiğini ifade etti.

AA / Adam Abu - Dünya

Boko Haram, Plateau, Nijerya, Nisan, 3. Sayfa, Dünya, Haberler

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